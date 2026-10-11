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مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

أجرى الدكتور ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، جولة تفقدية مفاجئة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارة الخصوص التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للحضور والانضباط المدرسي.


جاءت الجولة تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، ورافق مدير المديرية خلالها عبير عبد الفتاح، مدير عام إدارة الخصوص التعليمية، والسيد عبد الجليل، وكيل الإدارة.
وتضمنت الجولة متابعة السجلات الإدارية ونسب حضور الطلاب، وتفقد الفصول الدراسية والملاعب، للوقوف على مدى جاهزيتها ومستوى النظافة العامة، إلى جانب التأكد من الالتزام بالجداول المدرسية وتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية.


وخلال تفقد مدارس المرحلة الإعدادية، تابع مدير المديرية سير الحصص الدراسية، ووجّه بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية بصورة مستمرة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للطلاب.


كما ركزت المتابعة بالمرحلة الابتدائية على تقييم مستويات التلاميذ في مهارتي القراءة والكتابة، والتأكد من التوزيع المناسب للمعلمين داخل الفصول، مع التشديد على الالتزام بالتقييمات الأسبوعية والشهرية وفقًا للتعليمات الوزارية.


وفي مدارس المرحلة الثانوية، تابع الدكتور ياسر محمود انتظام شرح المناهج وتفعيل الشاشات التفاعلية والوسائل التكنولوجية الحديثة في التدريس، مؤكدًا ضرورة تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والالتزام بقواعد الحضور.


وشملت الجولة مراجعة دفاتر التحضير ومدى الالتزام بالجداول المدرسية، حيث وجّه بسرعة تلافي بعض ملاحظات النظافة في الأفنية ودورات المياه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة.


واختتم مدير المديرية جولته بتفقد الصفوف الأولى، وإجراء حوار مباشر مع التلاميذ للتعرف على مدى استيعابهم للمناهج الدراسية، كما وجّه بضرورة الاهتمام بالطلاب المتعثرين دراسيًا، وتقديم الدعم اللازم لهم لرفع مستواهم التحصيلي.


وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة  استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، لرصد التحديات على أرض الواقع، والعمل على حلها، وضمان انتظام الدراسة وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مشيدًا بجهود المعلمين والإدارات المدرسية في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

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