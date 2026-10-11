صحة القليوبية تتابع انتظام العمل بمستشفى بهتيم المركزي.. 22 حالة بالرعاية المركزة

أجرت الدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، مرورًا ميدانيًا مسائيًا على مستشفى بهتيم المركزي، في إطار خطة المديرية لتكثيف المتابعة الميدانية والاطمئنان على انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين على مدار الساعة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور إسحق جميل، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد صلاح كساب، وكيل المديرية، حيث تفقدت مدير عام الطب العلاجي المستشفى في تمام الساعة العاشرة مساءً، للوقوف على مستوى الأداء الطبي ومدى جاهزية الأقسام المختلفة للتعامل مع الحالات المرضية والطارئة.



وخلال الجولة، تم التأكد من اكتمال النوبتجية وتواجد الأطقم الطبية والإدارية، مع رصد تردد مرتفع على قسم الاستقبال والطوارئ، بما يستلزم استمرار رفع درجة الاستعداد وسرعة التعامل مع الحالات المترددة على المستشفى.



كما تبين إشغال أسرة الرعاية المركزة بالكامل، بواقع 22 حالة على 22 سريرًا، مع التأكيد على استمرار المتابعة الطبية الدقيقة للحالات الحرجة.

وشملت الجولة أيضًا متابعة خدمات استقبال حالات العقر المتاحة على مدار الساعة، والتأكد من اكتمال النوبتجية بقسم الحضانات لضمان تقديم الرعاية اللازمة للأطفال حديثي الولادة.



وتضمنت أعمال المرور مراجعة مستوى التسجيل بتذاكر المرضى، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تقييم مستوى النظافة العامة، الذي جاء مرضيًا أثناء الزيارة.



وحرصت الدكتورة أميمة محمد عباس على استطلاع آراء عدد من المرضى بقسمي الاستقبال والداخلي بصورة عشوائية، للتعرف على مدى رضاهم عن مستوى الرعاية الطبية وسرعة تقديم الخدمة والاستجابة لاحتياجاتهم، كما جرى رصد بعض الملاحظات البسيطة والتعامل معها وتصحيحها خلال المرور.



وتأتي هذه الجولة ضمن جهود مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لتكثيف الرقابة على المستشفيات خلال الفترات المسائية، والتأكد من انتظام النوبتجيات وجاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة والحضانات، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.