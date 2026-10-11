المنوفية: ضبط نصف طن لحوم غير صالحة للاستهلاك وبأختام مزورة بقويسنا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من ضبط نصف طن لحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، لثبوت إصابتها بالصفراء، وذبحها خارج المجازر المعتمدة، مع استخدام أختام مزورة بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة لذبح وتداول اللحوم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب بسلامة المنتجات الغذائية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة على محال الجزارة وأماكن تداول وبيع اللحوم بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تعرض سلامتهم للخطر.