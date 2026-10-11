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القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا بالمنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام قائد سيارة نقل بأحد الأشخاص، في أثناء سيره بأحد الطرق بالمنوفية، ولاذ بالفرار.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 8 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة السادات من أحد المستشفيات باستقبال شخص، مقيم بدائرة المركز، مصاب بكسور متفرقة بالجسم، وبسؤاله؛ أقر بأنه أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز، اصطدمت به سيارة نقل، ما أدى إلى إصابته، ولاذ قائدها بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وتبين أنه عامل لا يحمل أي تراخيص، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببني سويف.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه بخشيته من التعرض للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سيارة

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