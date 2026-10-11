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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط طالب ينصب على مواطنين بقدرته على تسريب بيانات عملاء شركات الاتصالات

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لقدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.


 

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (طالب- مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم) وضبط بحوزته (هاتف محمول – جهاز لاب توب بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .

وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على بيع البيانات الخاصة بأرقام هواتف عملاء شركات الإتصالات المختلفة وطلبه من راغبى الحصول عليها تحويل مبالغ مالية له وغلق هاتفه المحمول عقب ذلك.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الإتصالات الأمن العام بيع البيانات

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