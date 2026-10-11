استدراج سيدتين له.. التحريات تكشف مفاجأة فى واقعة سرقة سائق بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على النشر تعرضه للضرب وسرقة مبلغ مالى منه حال سيره بسيارته بأحد الطرق بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجارى تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من (سائق "بأحدى الشركات ، مصاب بجرح قطعى" – مقيم بمحافظة القليوبية) أنه حال سيره بسيارة "تابعة للشركة محل عمله" حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة آخرى يستقلها صحبته 3 أشخاص لخلافات بينهم حول أولوية المرور قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ، وعقب انصرفهم اكتشف سرقة مبلغ مالى كان بحوزته خاص بمالك الشركة التى يعمل بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإعادة مناقشة المبلغ عدل عن أقواله وأقر أنه حال سيره بالطريق المشار إليه استوقفته سيدتين وطلبا منه توصيلهما وعقب نزولهما اكتشف سرقة المبلغ المالى واعترف بإحداث إصابته بنفسه وبث مقطع الفيديو المشار إليه خشية محاسبة مالك الشركة له.

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص ، سيدتين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية)، وتم بإرشادهم ضبط (السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - عدد 6 شاشات تليفزيون – عدد 2 ثلاجة - مبلغ مالى.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حيث قام السيدتين باستقلال السيارة مع السائق ومغافلته وسرقة مبلغ مالى منه وقيام الأول بتتبعهما وإصطحابهما عقب نزولهما من السيارة، وأضافوا بإنفاق جزء من المبلغ المالى فى شراء الأجهزة الكهربائية المضبوطة بحوزتهم .

وتم التحفظ على السيارة .. و اتخاذ الإجراءات القانونية.