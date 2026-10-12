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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يُكرِّم براعم القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية

رئيس المنطقة الازهرية
رئيس المنطقة الازهرية

 كرَّم الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، الطلاب المشاركين في التصفيات النهائية لمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم للمرحلة الابتدائية بنين، تقديرًا لجهودهم في حفظ القرآن الكريم وإتقانه، وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والتنافس في رحاب كتاب الله، وذلك ضمن خطة إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة لتنمية المواهب الطلابية ورعايتها.

وأسفرت نتائج التصفيات النهائية على مستوى المنطقة عن فوز الطالب رضا طارق السيد عاشور، بمعهد شبرابتوش الابتدائي التابع لإدارة قويسنا التعليمية، بالمركز الأول، ليحصد ثمرة اجتهاده وتميزه في حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وجرى التكريم بحضور فضيلة الشيخ محمد زكريا بحيري، موجه عام شؤون القرآن الكريم، وآلاء أبو المعاطي رضوان، مدير إدارة رعاية الطلاب، وفاطمة مليجي، مسؤول المسابقات، ووليد الزيات، وأحمد البنا، ورضا حمزة.

ويأتي هذا التكريم تأكيدًا لرسالة الأزهر الشريف في غرس محبة القرآن الكريم في نفوس النشء، وتشجيعهم على حفظه وإتقان تلاوته والعمل بتعاليمه، بما يسهم في بناء جيل أزهري واعٍ بدينه، معتز بهويته، متحليًا بالأخلاق والقيم الإسلامية، مستنيرًا بهدي كتاب الله تعالى في حياته وسلوكه.

المنوفية محافظة المنوفية المنطقة الازهرية تكريم براعم القران

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