محافظ المنوفية يفاجئ عيادة الباجور للتأمين الصحي ويوجه بتوفير الأدوية

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، عيادة الباجور الشاملة للتأمين الصحي لمتابعة إنتظام سير العمل والوقوف علي مستوي جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لمنتفعي التأمين .

حيث تفقد محافظ المنوفية عدد من الأقسام الطبية والعيادات والصيدلية ، وإستمع لشرح مفصل من مدير العيادة عن آلية العمل وحجم المترددين والخدمات المقدمة للوقوف على مدى تلبية احتياجات ومتطلبات المرضى ، وكذا التأكد من مدي توافر كافة الأدوية و المستلزمات الطبية ، فيما أجرى حواراً مفتوحاً مع المرضى للإطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم .

وفي إستجابة فورية لشكاوي المواطنين ، كلف المحافظ مدير عام التامين الصحي فرع المنوفية بسرعة تلافي نواقص الأدوية وتوفيرها اليوم لضمان تلبية إحتياجات المرضي وإنتظام حصولهم علي العلاج ، فيما وجه رئيس مدينة الباجور ببحث إمكانية توفير مقر أخر بديل لاستيعاب حجم المترددين للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل مرضي التأمين الصحي .

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن قطاع الصحة يقع على رأس الأولويات وأنه لا يدخر جهداً في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات بشتى القطاعات بما يلبى متطلباتهم واحتياجاتهم.