مياه المنوفية: قطع الخدمة عن محطة الحامول البحاري غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه غدا الثلاثاء الموافق 13/10/2026 عن محطة مياه الحامول البحارى من الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 3:00 عصرًا لاجراء عملية الغسيل الدوري للخزانات والشبكات .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرى ( الحامول ، شبرا بلولة ،كفر شبرا بلولة ،العامرة ، كفر العامرة ، ميت ربيعة ،كفر رماح ،الكوم الأحمر ،كفر سنجرج ، فيشا الكبرى ، كفر فيشا ،كمشيش ، هيت ،سروهيت ، قرية منشأة سلطان ، قرية سنجلف ، قرية صنصفط ، قرية زاوية رازين ، قرية دبركي )ومدينة سرس الليان.

وتهيب الشركة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز والهيئات الحكومية اتخاذ اللازم وتدبير احتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة.