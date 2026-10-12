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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مصنع إسفنج مخالف بالمنوفية

مصنع إسفنج
مصنع إسفنج

أمر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الإدارة العامة للحكومة والمراجعة الداخلية بالديوان العام ، بتكثيف المرور المفاجئ على المنشآت الخدمية ، لرصد أوجه القصور ومتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت أعمال المرور عن ضبط مصنع مخالف لإنتاج الإسفنج بكوم الضبع بمركز ومدينة الباجور  بحوزته مواد مجهولة المصدر، و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة، بما يعزز الرقابة على الأنشطة المخالفة ويحافظ على سلامة المواطنين.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم الاقتصار على المرور الدوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، مؤكدًا أن الانضباط في العمل والرقابة المستمرة يمثلان ركيزة أساسية لضمان كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات، وأن مصلحة المواطن وتلبية احتياجاته تأتيان في مقدمة أولويات العمل التنفيذي.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية مصنع اسفنج مخالف

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