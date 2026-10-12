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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم شوم وأسلحة بيضاء في المنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم شوم وأسلحة بيضاء في المنوفية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله 3 أشخاص يسيرون في أحد الشوارع حاملين "عصا خشبية" وسلاحًا أبيض" بالمنوفية.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم شخصان وسيدة، مقيمون بدائرة مركز شرطة قويسنا.

وبمواجهتهم؛ قرروا أن الواقعة حدثت منذ نحو 10 أشهر؛ على إثر مشادة كلامية بينهم وأحد جيرانهم بسبب خلافات الجيرة.

وتم بإرشادهم ضبط العصا الخشبية والسلاح الأبيض المستخدمين في الواقعة، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

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