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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تسبب فى إصابة سيدة.. القبض على قائد دراجة نارية بالمنوفية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام قائد دراجة نارية بدراجة هوائية، ما أدى إلى إصابة إحدى السيدات بالمنوفية.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم من أحد المستشفيات باستقبال ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، مصابة بكدمات وجروح بالوجه. 

وبسؤالها؛ قررت أنه أثناء وقوفها بجانب الطريق، اصطدمت دراجة نارية بدراجة هوائية، ما أدى إلى اصطدام الأخيرة بها وإصابتها، واتهمت قائد الدراجة النارية بالتسبب في الحادث.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها دون لوحات معدنية، كما تم ضبط قائدها، وهو طالب مقيم بدائرة المركز، ولا يحمل تراخيص. 

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وجرى التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية دراجة نارية دراجة هوائية

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