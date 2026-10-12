القبض على طفل سرق أموال من شخص ببولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام طفل بسرقة مبلغ مالى من أحد الأشخاص من داخل أحد المحال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة .

وبالفحص تم تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 6 أكتوبر الجارى حال تواجده بأحد المحال بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بالإستيلاء منه على مبلغ مالى ، وعدم تقدمه ببلاغ لإنشغاله فى عمله.

وتن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو ( سن 12 – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ) ، وضُبط بحوزته (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "النشل" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.