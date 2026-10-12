النيابة الإدارية تحقق في وفاة تلميذ وإصابة 2 آخرين بمعهد أزهري في المحلة

باشرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، تحقيقات عاجلة في واقعة سقوط سور نافذة حديدي بأحد المعاهد الأزهرية الابتدائية بقرية دنوشر، التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذي أسفر عن مصرع أحد التلاميذ وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة، وذلك بإشراف المستشار حسين المنشاوي، مدير النيابة، على خلفية ما رصدته وحدة الإعلام والرصد، بشأن ما تداولته المواقع الإلكترونية من أنباء حول الواقعة.

انتقل المستشار ممدوح الشاذلي، برفقة أحمد جمال، وكيل النيابة، إلى مقر المعهد لإجراء المعاينة اللازمة لمكان الحادث، وذلك بحضور عدد من المختصين بالمنطقة الأزهرية.

وأسفرت المعاينة عن وقوع الحادث أثناء اليوم الدراسي، حال وجود التلاميذ بفصل دراسي بالطابق الرابع، إذ انفصل السياج الحديدي للنافذة، ليسقط ثلاثة من التلاميذ إلى أرض المعهد، على إثر تدافعهم بالقرب منها، حيث جرى نقلهم على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفى الذي نُقل إليه التلاميذ المصابون؛ للوقوف على حالتهم الصحية، حيث تبيّن وفاة أحدهم -تلميذ بالصف السادس الابتدائي- متأثرًا بإصابته، وإيداع تلميذ آخر بقسم الرعاية المركزة، فيما حُجز التلميذ الثالث بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعقب الاستماع إلى أقوال شيخ المعهد بشأن ملابسات الحادث، أمرت النيابة بتكليف أحد أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالاشتراك مع المختصين بالإدارة الهندسية، بسرعة إعداد تقرير فني وهندسي بشأن مكان الحادث وأسبابه، مع استكمال التحقيقات بسماع أقوال شهود العيان والمسؤولين عن إدارة المعهد، للوقوف على كافة ملابسات الواقعة وتحديد أوجه المسؤولية حيالها.