القبض على المتهم بدهس سيدة وابنتها بسيارته بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدة سيارة "ملاكى" بالسير برعونة والإصطدام بإحدى السيدات وكريمتها وإحداث إصابتهما بالغربية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا بأنه حال سير سيارة ملاكى "سارية التراخيص" قيادة (مهندسة – مقيمة بذات الدائرة) إصطدمت بـ (ربة منزل ، كريمتها "مصابتان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " – مقيمتان بدائرة مركز شرطة طنطا) حال توقفهما على جانب الطريق ، وبمواجهة قائدة المركبة إعترفت بإرتكابها الواقعة دون قصد لإختلال عجلة القيادة بيدها .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

