القبض على لص سرق جهاز لاب توب من داخل ورشة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطعى فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالدلوف داخل ورشة بالإسكندرية وسرقة جهاز لاب توب من داخلها.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل من (مالك ورشة – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة جهاز لاب توب من داخل الورشة ملكه.



أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وتم بإرشاده ضبط جهاز اللاب توب المستولى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.