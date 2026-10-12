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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحديد موعد النطق بالحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين بـ«فض اعتصام النهضة»

المستشار حماده الصاوي
المستشار حماده الصاوي
إسلام دياب

قررت محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، مساء اليوم، حجز إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 14 ديسمبر المقبل، للحكم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة، بتدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطني ومرتادي محيط ميدان النهضة، وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم، نفاذا للأمر القضائي الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط دوائر ميداني رابعة العدوية والنهضة.

محكمة جنايات مستأنف الإرهاب مجمع محاكم بدر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين أحداث فض اعتصام النهضة إرهاب

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