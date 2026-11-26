دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، إلى تكثيف الضغوط على إيران لوقف الهجمات التي تستهدف دول الجوار والشركاء في منطقة الخليج، وذلك عقب مقتل مواطنين إيطاليين في هجوم بطائرة مسيّرة إيرانية على الكويت.

تعازي أوروبية للضحايا الإيطاليين

وأعربت فون دير لاين، في منشور عبر منصة "إكس"، عن حزنها إزاء مقتل المواطنين الإيطاليين، مقدمة تعازيها إلى عائلتي الضحيتين والشعب الإيطالي.

دعوة لموقف أكثر حزمًا

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الهجمات التي وصفتها بغير المقبولة.

أمن الخليج أمن للجميع

وشددت فون دير لاين على أن أمن منطقة الخليج يرتبط بأمن الجميع، معتبرة أن الأحداث الأخيرة تمثل تذكيرًا جديدًا بأهمية استقرار المنطقة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج.