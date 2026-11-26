بحث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف، مع الممثلين الدائمين للاتحاد عن دول إقليم شرق إفريقيا، تطورات المشهد السياسي والأمني بالقارة، وأولويات الاتحاد المؤسسية وتوجهاته الاستراتيجية، وذلك خلال مشاورات تناولت أبرز القضايا الإفريقية الراهنة وجهود تعزيز السلام والاستقرار والتكامل القاري.

وأطلع رئيس المفوضية السفراء على التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها المفوضية لدعم التوصل إلى حل سلمي للأوضاع في السودان، مؤكدًا ضرورة الوقف العاجل للأعمال العدائية، وإطلاق حوار شامل، وإقامة عملية سياسية يقودها السودانيون ويمتلكون زمامها.

وبشأن الصومال.. أشار إلى المشاورات الجارية حول مستقبل بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال «أوسوم»، وأهمية توفير تمويل مستدام ويمكن التنبؤ به، إلى جانب وضع خارطة طريق موثوقة لنقل المسؤوليات الأمنية تدريجيًا إلى القوات الوطنية الصومالية. كما استعرض دعم المفوضية للمرحلة الانتقالية والاستعدادات الانتخابية في جنوب السودان.

وتبادل السفراء وجهات النظر بشأن هذه التطورات، مؤكدين أهمية الملكية الإفريقية للحلول، والعمليات السياسية الشاملة، والتنسيق الإقليمي، واستمرار الدعم للدول المعنية. وفيما يتعلق بتمويل عمليات السلام، استعرض رئيس المفوضية الجهود الرامية إلى تعزيز صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، وزيادة مساهمات الدول الأعضاء، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين ومؤسسات القطاع الخاص الإفريقي، مشددًا على ضرورة تحقيق قدر أكبر من الاستقلال المالي وتعزيز المسؤولية الجماعية.

وتناولت المشاورات كذلك الإصلاحات المؤسسية والحوكمة والمساءلة، حيث استعرض رئيس المفوضية التدابير الرامية إلى تحسين التنسيق المؤسسي، وترشيد الإنفاق، وتعزيز آليات المساءلة، ومواءمة القدرات البشرية مع أولويات الاتحاد.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية، من بينها إنشاء الوكالة الإفريقية للشؤون الإنسانية وتفعيل وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، إلى جانب أهمية بلورة موقف إفريقي موحد لدعم تمويل المناخ والاستعدادات للمؤتمر المقبل للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 32»، المقرر عقده في أديس أبابا بإثيوبيا.

وفي إطار جهود تعزيز السلام والأمن بالقارة، التقى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الممثل الخاص لرئيس المفوضية لدى جمهورية جنوب السودان ورئيس مكتب الاتصال التابع للاتحاد في البلاد، عبدي ولي محمد علي، لبحث دعم العمليات الديمقراطية، وتشجيع الحوار، وترسيخ السلام، ودفع جهود تحقيق الاستقرار في جنوب السودان.

وفيما يتعلق بالنزاع السوداني، أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التزام الاتحاد الإفريقي الثابت بالتوصل إلى حل سلمي وشامل للنزاع عبر الحوار والتفاوض، وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمواثيق ذات الصلة وشدد رئيس المفوضية على ضرورة أن تكون أي عملية للحوار شاملة، بقيادة وملكية سودانية، بما يسهم في تحقيق سلام دائم مع الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

كما اكد رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي مجددًا التزام المفوضية بدعم جهود رئيس جمهورية بوروندي ورئيس الاتحاد الإفريقي، إيفاريست نداييشيمي، الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية ودائمة للنزاع، بالتعاون الوثيق مع جميع الشركاء المعنيين.

وأكد رئيس المفوضية والسفراء أهمية استمرار التواصل بين المفوضية والمجموعات الإقليمية، مشددًا على أن الحلول التي تقودها إفريقيا، والمؤسسات القارية القوية، والملكية الجماعية، تمثل ركائز أساسية لدعم السلام والتكامل وتحقيق تطلعات أجندة 2063.