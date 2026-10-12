وفاة سيدة واصابة زوجها وابنتها في حادث تصادم بالمنوفية

شهد طريق تلا - بابل اليوم حادث تصادم بين تروسيكل وعربية أجرة نتج عنها وفاة سيدة واصابة زوجها وابنتهما في الحادث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء عبدالحليم فايد مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق تلا بابل وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وتم الدفع بعربيات إسعاف

وتبين وفاة سيدة واصابة زوجها وابنتهما وجاءت الأسماء كالتالي وفاة أحلام محمد تبلغ من العمر 35 عام، واصابة كلا من حسني شلتوت 42 سنة وبسلم حسني شلتوت 17 سنة، وتم نقل المصابين الي المستشفى لإجراء الفحوصات والاسعافات الأولية ونقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في ملابسات الحادث.