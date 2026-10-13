محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات موسعة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

أصدر اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قرار رقم ( 1559 ) لسنة ٢٠٢٦، تضمن حركة تنقلات موسعة لمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، شملت تكليف زهران محمد عبد الوهاب برسيم مدير عام إدارة قويسنا التعليمية مديرا عام بإدارة قويسنا التعليمية ، مروان عبد الرازق محمد منصور مدير عام إدارة أشمون التعليمية مديرا عام بإدارة أشمون التعليمية، أمل سمير أحمد شرف وكيل إدارة الباجور التعليمية قائم بأعمال مدير إدارة الباجور التعليمية ، محروس محمود الباجوري مدير إدارة الشهداء التعليمية مدير عام إدارة منوف التعليمية، نهى عبد المؤمن أبوالمعاطي حبيب مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية مدير عام إدارة شبين الكوم التعليمية، وأيمن أنور عبد الفتاح غيث وكيل إدارة تلا التعليمية مدير إدارة بركة السبع التعليمية "تكليفا"، محمد محمود عبد الحافظ صيرة مدير إدارة بركة السبع التعليمية مدير إدارة الشهداء التعليمية، سمير السيد حسين علام كبير معلمين وموجه اول بالديوان مدير إدارة تلا التعليمية ، ثناء محمود محمد أحمد وكيل إدارة السادات التعليمية مدير إدارة السادات التعليمية.

كما شملت الحركة هشام أمين محمد عمر مدير إدارة سرس الليان التعليمية مدير إدارة سرس الليان التعليمية، محمد علي ذكي خضير كبير أخصائيين تكنولوجيا بإدارة قويسنا التعليمية وكيل إدارة قويسنا التعليمية "تكليفا" ،هاني أمين بطرس يوسف كبير معلمين بإدارة الباجور التعليمية وكيل إدارة أشمون التعليمية "تكليفا"، إبراهيم على محمد راضي كبير معلمين بإدارة الباجور التعليمية وكيل إدارة منوف التعليمية "تكليفا"، نصر عبد المنعم احمد خضر مدير مدرسة دنشواي الثانوية وكيل إدارة الشهداء التعليمية ،محمد شوقي زغلول محمود علي كبير معلمين بإدارة الباجور التعليمية وكيل إدارة تلا التعليمية "تكليفا".

كما شمل القرار تكليف أحمد ناجي أحمد علي الشامى وكيل إدارة شبين الكوم التعليمية وكيلا لإدارة شبين الكوم التعليمية ،وإيهاب احمد حسن ابو صبيحة كبير معلمين بإدارة بركة السبع التعليمية وكيلا لإدارة بركة السبع التعليمية،محمد هارون أبو المعاطى مدير التعليم الإعدادي بإدارة قويسنا التعليميةوكيل لادارة السادات التعليمية ، ونجلاء عبد المحسن عشماوي صيرةوكيل إدارة سرس الليان التعليمية وكيلا لادارة سرس الليان التعليمية ،وياسر صابر عبد الرازق عجور مدير مدرسة المؤسسة بالباجور وكيلا لادارة الباجور التعليمية ،وباسم عبد المحسن خميس استشاري ادارة عامة مدير إدارة تلا التعليمية مديرا الادارة الإستراتيجية بالمديرية ، تميم فتح الله سلطان كبير معلمين المكلف بتسيير اعمال مدير ادارة السادات التعليمية مدير ادارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات بديوان المديرية، وعبد الحليم هاشم زيدان كبير معلمين والمكلف بتسيير أعمال مدير ادارة منوف التعليميةمدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية،أيمن محمود أحمد عقل كبير معلمين والمكلف بتسيير أعمال مدير ادارة بركة السبع التعليمية يكلف بالعمل بإدارة الجودة بالمديرية.

وأشار محافظ المنوفية ان الحركة تستهدف تصعيد كوادر جديدة قادرة علي دفع منظومة العمل وإنجاز المهام المطلوبة وتلبية مطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمات ، مؤكداً على ملف التعليم أولوية أولى على رأس منظومة العمل، و أن هناك تقييم دائم ومتابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري ولن يسمح بأي تهاون أو تقصير أي مسئول في مهام عمله بما يساهم بشكل كبير في تحسين بيئة العمل والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.