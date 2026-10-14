محافظ المنوفية يشارك في مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالغربية

توجه صباح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إلى محافظة الغربية ، للمشاركة في فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الرابعة، لتكريم أصحاب المشروعات الفائزة علي مستوى محافظات المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، حيث استقبله اللواء الدكتور علاء عبد المعطى محافظ الغربية بمقر مكتبه بالديوان العام ، بحضور المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، محمد موسى نائب محافظ المنوفية ، الأستاذ الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، والدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد رمضان درويش القائم بأعمال رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، الدكتور محمد منصور نائب رئيس جامعة المنوفية لقطاع خدمة المجتمع.

ورحب محافظ الغربية بالحضور علي أرض المحافظة ، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وذلك فى إطار دعم جهود الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر

وأكد محافظ المنوفية على أهمية المبادرة الوطنية وتوجه الدولة نحو القيام بمشروعات صديقة للبيئة إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية علي مستوي المحافظات ، حيث أنها تُعد مبادرة غير مسبوقة علي المستوي العالمي تهدف الي جدية التعامل مع البُعد البيئي وتغيرات المناخ وإدماج كافة أطياف المجتمع لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لتحديات التغير المناخي.