قوافل المنوفية الأزهرية تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز الانضباط والارتقاء بالأداء التعليمي

واصلت قوافل المتابعة الميدانية بمنطقة المنوفية الأزهرية، اليوم، جولاتها بعدد من المعاهد بمختلف الإدارات التعليمية؛ للوقوف على انتظام الدراسة، ومتابعة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، ورصد الملاحظات ميدانيًا بما يدعم استقرار العملية التعليمية.

ففي إدارة قويسنا التعليمية، تابعت قافلة ضمت فضيلة الشيخ كمال هلال، موجه عام العلوم الشرعية، وفضيلة الشيخ محمد عبد الله، مدير التعليم النوعي والوافدين، وعفيفي نصر، مدير التعليم الإعدادي والثانوي، سير الدراسة بمعاهد أم خنان.

وفي إدارة أشمون التعليمية، تابع فضيلة الشيخ محمد صلاح، موجه عام اللغة العربية، وفضيلة الشيخ حسين هاشم، موجه اللغة العربية بالإدارة، انتظام الدراسة بمعهدي رملة الأنجب الابتدائي وفتيات رملة الأنجب الإعدادي. كما تابع الشيخ سعيد الدرس، مدير إدارة الخطة والمنهج، سير العملية التعليمية بمعهد كفر الجلابطة الإعدادي الثانوي التابع لإدارة الشهداء التعليمية.

وفي سياق متصل، تابعت منال تمام، موجه عام الاقتصاد المنزلي، انتظام الدراسة بمعهدي كفر هلال الابتدائي وفتيات كفر هلال التابعين لإدارة بركة السبع التعليمية.

وتأتي هذه الجولات تحت رعاية وتوجيهات فضيلة الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، ومتابعة الدكتور سعيد عامر، الوكيل الثقافي بالمنطقة، في إطار خطة المنطقة لتكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز الانضباط، ودعم جودة الأداء داخل المعاهد الأزهرية بمختلف الإدارات التعليمية.