تكليف رانيا حامد مديرا لمركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية.. ويجدد تكليف عطيات السيد نائبا

أصدر الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، قرارًا بتكليف الدكتورة رانيا حامد حسن، الأستاذ المساعد بقسم العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، للقيام بعمل مدير مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة بالجامعة، كما أصدر رئيس الجامعة قرارًا بتجديد تكليف الدكتورة عطيات محمد محمد السيد، الأستاذ المساعد بقسم نظريات وتطبيقات التمرينات والجمباز والعروض الرياضية بكلية التربية الرياضية، للقيام بعمل نائب مدير المركز حتى نهاية العام الجامعي 2026/2027، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منظومة الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الإعاقة وتعزيز كفاءة العمل بالمركز.

وأكد الدكتور أحمد فرج القاصد أن جامعة المنوفية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطلاب ذوي الإعاقة، انطلاقًا من التزامها بتنفيذ توجهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم في المجتمع الجامعي، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تحرص على توفير مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب ذوي الإعاقة، بما يشمل الإتاحة المكانية والتعليمية، والدعم النفسي والأكاديمي، بما يساعدهم على تجاوز التحديات التي قد تواجههم خلال مسيرتهم الدراسية، ويتيح لهم المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية وتحقيق التفوق والتميز.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى الدور المحوري الذي يقوم به مركز خدمة الطلبة ذوي الإعاقة في تلبية احتياجات الطلاب وتقديم الخدمات اللازمة لهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم، بما يعزز دمجهم في الحياة الجامعية، ويدعم قدرتهم على تحقيق طموحاتهم العلمية والمشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة الجامعية.