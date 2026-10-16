سعر الكتكوت وصل 40 جنيهًا.. سامح السيد يوضح تأثير الزيادة على أسعار الدواجن

أثار ارتفاع سعر الكتكوت من نحو 20 جنيهًا إلى 40 جنيهًا تساؤلات بشأن أسباب هذه الزيادة ومدى تأثيرها على أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار ارتباط الأسعار بحجم المعروض وتكاليف الإنتاج.

وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه لا يرى مبررًا لارتفاع سعر الكتكوت إلى 40 جنيهًا، مطالبًا بتوضيح أسباب هذه الزيادة، ومشيرًا إلى أن مدخلات الإنتاج لم تشهد تحركات تبرر ارتفاع السعر بهذه النسبة.

وأضاف السيد، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع على قناة «مودرن»، وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن هو المسؤول عن تفسير أسباب الزيادة، باعتباره أحد المستثمرين في القطاع ومنتجي الكتاكيت.

متى يظهر تأثير ارتفاع سعر الكتكوت على الدواجن؟

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة أن تأثير ارتفاع سعر الكتكوت قد لا يظهر بشكل فوري في أسعار الدواجن، نظرًا لأن الدورة الإنتاجية تستغرق نحو 45 يومًا، وهو ما يعني أن زيادة تكلفة شراء الكتاكيت قد تنعكس على تكلفة الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

ما الذي يحدد أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؟

وأكد سامح السيد أن أسعار الدواجن تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب، موضحًا أن اتجاه الأسعار خلال الـ45 يومًا المقبلة سيتوقف على حجم المعروض في الأسواق ومدى قدرته على تلبية احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى أن بعض المنتجين الذين توقفوا عن الإنتاج خلال الفترة الماضية بسبب الخسائر بدأوا في العودة مجددًا إلى منظومة الإنتاج، وهو ما قد يؤثر على حجم المعروض خلال الفترة المقبلة.

وشدد رئيس شعبة الدواجن على أنه لا يرى مبررًا للزيادة الحالية في سعر الكتكوت، مؤكدًا أن توضيح أسبابها مسؤولية منتجي الدواجن والجهات المعنية بالقطاع.