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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
أ ش أ

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت افتتاح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية ، والذي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

ويشارك في المعرض نحو ألف عارض من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب مشاركات عربية ودولية، ويستمر المعرض حتى 24 أكتوبر الجاري.

وينظم المعرض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية بالحرف والفنون التراثية، بهدف إتاحة فرص تسويقية أوسع للحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتعزيز انتشار منتجاتهم والوصول بها إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

ويقدم المعرض باقة متنوعة من المنتجات اليدوية التي تعكس ثراء التراث المصري وتنوع مدارسه الفنية، تشمل السجاد اليدوي والكليم والفخار والخزف والخيامية، والحلي المصنوعة من النحاس والفضة، ومنتجات خشب الزيتون والموزاييك والجلود، والكروشيه والديكوباج ومنسوجات أخميم والأرابيسك والمكرمية ومنتجات الصدف، إلى جانب الرسم على الحرير وفن التلي والإكسسوارات وغيرها من المشغولات التي تحمل بصمة الحرفيين من مختلف المحافظات.

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي معرض تراثنا

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