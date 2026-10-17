كشف مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة، عن برنامج استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة بترول أسيوط، ضمن منافسات بطولة الدوري، عقب الانتهاء من رحلة الفريق إلى رواندا.

الزمالك يحدد موعد العودة من رواندا وبرنامج الاستعداد لمواجهة بترول أسيوط

وأكد المصدر أن لاعبي الزمالك سيخوضون تدريبات استشفائية داخل صالة الجيم بفندق الإقامة في رواندا، اليوم السبت، في إطار البرنامج المحدد للفريق قبل العودة إلى القاهرة.

وأضاف أن بعثة الزمالك ستتحرك من رواندا في ساعة متأخرة من مساء اليوم، على أن تصل إلى القاهرة صباح غد الأحد، استعدادًا لاستئناف التحضيرات للمباراة المقبلة في الدوري.

وأوضح المصدر أن الفريق سيكتفي بخوض مران واحد يوم الإثنين المقبل، قبل مواجهة بترول أسيوط، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب، في ظل ضيق الوقت بين العودة من رواندا وموعد اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني للزمالك إلى تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة، مع مراعاة حالة الإجهاد الناتجة عن رحلة السفر، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في بطولة الدوري.