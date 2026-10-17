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انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتقادات واسعة للرئيس الفرنسي.. ماكرون يرقص والبلاد تواجه احتجاجات عنيفة

مظاهرات فرنسا
مظاهرات فرنسا
إلهام عبد العزيز

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات، بعدما حضر حفلًا غنائيًا للنجمة سيلين ديون مساء أمس، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تستعد ليوم جديد من الاحتجاجات وأعمال الشغب.

انتقادات تطال الرئيس الفرنسي 

وانضم نشطاء السترات الصفراء في فرنسا إلى المسيرات الطلابية المقررة السبت، فيما بدأت شرطة مكافحة الشغب إطلاق الغاز المسيل للدموع في عدة بؤر توتر، وسط توقعات بخروج مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف أنحاء البلاد.

وتعرض ماكرون، البالغ من العمر 48 عامًا، لانتقادات حادة بسبب ظهوره بمظهر غير مكترث بالأوضاع، خلال حضوره الحفل في قاعة بلينيتود أرينا بالعاصمة باريس، الجمعة، برفقة زوجته بريجيت، البالغة من العمر 73 عامًا، حيث شوهد الزوجان وهما يرقصان ويستمتعان بالموسيقى داخل جناح خاص.

وبعد ساعات قليلة، اندلعت أعمال عنف بالفعل في عدة مدن، بينها العاصمة باريس ومدينة مارسيليا، في الساعات الأولى من صباح السبت. وأعلنت السلطات اعتقال 61 شخصًا في باريس وحدها بحلول الساعة الحادية عشرة صباحًا، فيما بلغ عدد المعتقلين على مستوى البلاد 166 شخصًا.

ويتحد الطلاب والنقابيون وبقايا حركة السترات الصفراء لتنظيم احتجاجات على مستوى البلاد، رفضًا لسوء أوضاع المدارس وارتفاع الأسعار وتراجع النموذج الاجتماعي الفرنسي.

وبحلول منتصف الصباح، اندلعت النيران في عدة مدن، فيما أقام المحتجون حواجز مرتجلة واشتبكوا مع الشرطة.

وأغلقت مجموعات من المتظاهرين الطرق المحيطة بمحطة غار دو نور ومقر المؤسسة الإعلامية اليمينية سي نيوز في باريس، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المحتجين في مارسيليا وليون.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى الهدوء مساء الجمعة، مطالبًا المحتجين بالحفاظ على احترام الأشخاص والممتلكات.

وقال مصدر في الشرطة، مساء الجمعة، إن التوقعات تشير إلى احتمال مشاركة ما يصل إلى 200 ألف شخص في الاحتجاجات المقررة السبت بمختلف أنحاء البلاد، بينهم 40 ألفًا في باريس.

وشوهد ماكرون وزوجته بريجيت في حفل سيلين ديون بباريس مساء الجمعة، قبل ساعات من تجدد أعمال العنف في البلاد.

فرنسا ماكرون مظاهرات في فرنسا الرئيس الفرنسي

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