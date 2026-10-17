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تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا

فرنسا
فرنسا
إلهام عبد العزيز

بدأت مظاهرات في أنحاء فرنسا، اليوم السبت، في تحرك كان من المتوقع أن يتحول إلى احتجاج وطني واسع النطاق ضد ارتفاع الأسعار وتراجع ركائز نموذج اجتماعي يهدف إلى توفير حد أساسي من تكافؤ الفرص والحماية الاجتماعية.

مظاهرات في باريس

وانطلقت الاحتجاجات الشهر الماضي من المدارس الثانوية في الضواحي الشمالية الفقيرة للعاصمة باريس، حيث سرعان ما تحول الغضب من غياب المعلمين وسوء حالة المنشآت المدرسية إلى حركة احتجاجية على مستوى البلاد ضد انعدام المساواة وضعف الإنفاق العام وتراجع المعايير المعيشية.

وشهد وسط باريس انتشارًا أمنيًا مكثفًا للشرطة، ولا سيما بالقرب من المعالم البارزة مثل شارع الشانزليزيه وقوس النصر، اللذين استُبعدا من مسارات المظاهرتين الرسميتين.

وكان من المقرر تنظيم مئات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء فرنسا، بمشاركة عشرات الآلاف. وأغلق متظاهرون يرتدون السترات الصفراء العاكسة للشوارع، في مشهد يعيد إلى الأذهان الاضطرابات التي شهدتها الولاية الرئاسية السابقة لإيمانويل ماكرون، بينما أضرم محتجون النار في حاويات القمامة بمدينة مرسيليا.

وقالت متظاهرة تبلغ من العمر 19 عامًا في باريس، عرّفت نفسها باسم لولا، إنهم يحتجون لأن تكاليف المعيشة أصبحت مرهقة للغاية، ولأن أسعار الوقود مرتفعة للغاية، ولأن طلاب المدارس الثانوية يتعرضون لاعتداءات عنيفة وإصابات في أنحاء البلاد لمجرد محاولتهم الاحتجاج والمطالبة بمزيد من المعلمين وظروف تعليمية لائقة.

ويدخل ماكرون المرحلة الأخيرة من ولايته الرئاسية، تاركًا وراءه هيئة ناخبة مستقطبة ومشهدًا سياسيًا شديد التشرذم. كما أن الجهود المطولة لخفض الدين العام المتزايد لم تنجح في طمأنة المستثمرين، الذين يتخلصون من السندات الفرنسية، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين.

وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، يوم الخميس، إن السلطات تخشى اندلاع اضطرابات خلال الاحتجاجات.

 واتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد بتأجيج المظاهرات، وهو ما ينفيه الحزب.

فرنسا مظاهرات في فرنسا ماكرون إرتفاع الأسعار

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