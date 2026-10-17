قبل مواجهة الأهلي.. كل ما تريد معرفته عن كيتارا الأوغندي

يستعد الاهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي المقررة في الرابعة عصر اليوم على استاد «هويما» ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقدم موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن كيتارا:

-نادي كيتارا الأوغندي (Kitara F.C.) هو نادي كرة قدم محترف، يلقب بـ الرويالز الملوك.

-تأسس النادي عام 2010 في مدينة هويما الواقعة في منطقة بونيورو غربي أوغندا.

-تغير الاسم: حمل في بداياته اسم "Airtel FC"، قبل أن يتغير اسمه رسمياً إلى كيتارا في عام 2018.

-يخوض مبارياته على ملعب هويما سيتي (Hoima City Stadium)، والذي تبلغ سعته حوالي 20 ألف متفرج

-توج بكأس أوغندا ونجح في حجز مقعده في البطولات الأفريقية بعد فوزه بكأس أوغندا

-تأهل إلى دور الـ 32 بالكونفدرالية بعد تفوقه على مقديشو سيتي الصومالي ذهاباً وإياباً 6/ 2

-يعتبر من الفرق الصاعدة في الدوري الأوغندي وبدأ الموسم الحالي بدون تلقي أي هزيمة في أول جولاته.