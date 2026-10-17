قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية
أكثر من وسيلة.. كيف تستعلم عن مخالفات سيارتك 2026 في دقيقة واحدة؟
الأهلي وكيتارا الأوغندي بكأس الكونفدرالية.. الموعد وقنوات مجانية تذيع المباراة
مشارك من ذوي الاحتياجات في معرض تراثنا يقدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية
محافظ الفيوم يزيل مبنى مخالفا بقرية تونس ويحيل المسؤولين عن ترخيصه للمحاكمة
بدلا من المؤبد.. تخفيف الحكم على المتهمة بخطف الصغيرة ندى للسجن 10 سنوات
تراجع ركائز النموذج الاجتماعي.. مظاهرات حاشدة وانتشار واسع للأمن في فرنسا
نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الجوية : تطوير برامج الطيران والمحاكيات وتأهيل الطلاب علميًا وعسكريًا لمواكبة المقاتلات الحديثة
يونيسف تكشف جرائم المحتلين: 60 ألف طفل في غزة فقدوا أحد والديهم أو كليهما
أمطار غزيرة وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة
الصناعة: مصر تقود تحالفًا أفريقيًا لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية
أمطار غزيرة تضرب هويما قبل مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الأهلي.. كل ما تريد معرفته عن كيتارا الأوغندي

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يستعد الاهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي المقررة في الرابعة عصر اليوم على استاد «هويما» ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويقدم موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن كيتارا:

-نادي كيتارا الأوغندي (Kitara F.C.) هو نادي كرة قدم محترف، يلقب بـ الرويالز الملوك.

-تأسس النادي عام 2010 في مدينة هويما الواقعة في منطقة بونيورو غربي أوغندا.

-تغير الاسم: حمل في بداياته اسم "Airtel FC"، قبل أن يتغير اسمه رسمياً إلى كيتارا في عام 2018.

-يخوض مبارياته على ملعب هويما سيتي (Hoima City Stadium)، والذي تبلغ سعته حوالي 20 ألف متفرج

-توج بكأس أوغندا ونجح في حجز مقعده في البطولات الأفريقية بعد فوزه بكأس أوغندا

-تأهل إلى دور الـ 32 بالكونفدرالية بعد تفوقه على مقديشو سيتي الصومالي ذهاباً وإياباً 6/ 2 

-يعتبر من الفرق الصاعدة في الدوري الأوغندي وبدأ الموسم الحالي بدون تلقي أي هزيمة في أول جولاته.

الكونفدرالية الاهلي كيتارا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم السبت.. اعرف الكيلو بكام؟

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

مجلس النواب

رسوم الزواج والطلاق والمدارس والأندية.. تفاصيل تمويل صندوق دعم الأسرة المصرية

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

41 عمارة سكنية وورش للحرفيين.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مواقع المشروعات الجديدة بالغردقة

حملات تموينية

ضبط 4133 مخالفة تموينية والتحفظ على 155 طنًا من السلع المدعمة بالجيزة

ندوات توعوية

محافظ المنيا يؤكد أهمية تعزيز الوعي الأثري والسياحي لترسيخ الهوية المصرية

بالصور

فستان لامع.. ميس حمدان تخطف الأنظار في ثاني أيام مهرجان الجونة

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

بعد إثارتها الجدل بجمالها.. سعر خرافي لفستان مايان السيد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد