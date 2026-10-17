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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أي كلام وخلاص.. أحمد سليمان ينفعل على بدر رجب بسبب تحكيم القمة: اتظلمنا

أحمد سليمان
أحمد سليمان
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الجدل المثار بشأن القرارات التحكيمية في مباراة القمة أمام الأهلي، مؤكدًا أن النادي سيتخذ القرار المناسب للحفاظ على حقوقه، كما انتقد اختيار الحكم السلوفيني لإدارة اللقاء، معتبرًا أن هذا الاختيار أثار الجدل قبل المباراة.

وقال أحمد سليمان، خلال حديثه عبر برنامج «اللعيب» على قناة «MBC مصر»، إنه يتحدث بصفته محللًا بالبرنامج، بينما سيتخذ مجلس إدارة الزمالك القرار المناسب بشأن أزمة التحكيم، مشيرًا إلى أن ماهر غريب أوضح أنه تم إرسال الخطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم متأخرًا بعض الشيء، في إطار إجراء يهدف إلى حفظ حقوق النادي فيما حدث.

وأضاف أن مباريات القمة دائمًا ما تشهد جدلًا بشأن التحكيم، لكنه انتقد اختيار حكم مثير للجدل قبل انطلاق المباراة، متسائلًا عن أسباب الاستعانة بحكم سلوفيني، وما إذا كانت هناك شراكة أو توأمة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ونظيره السلوفيني.

وأكد سليمان أن اختيار حكم أثار الجدل قبل اللقاء جعل القرارات التحكيمية محل نقاش واسع، مشيرًا إلى أن ذلك كان سببًا في حالة الجدل التي أعقبت المباراة.

أحمد سليمان: الزمالك يستحق ركلتي جزاء أمام الأهلي

وفيما يتعلق بالقرارات التحكيمية داخل المباراة، أكد أحمد سليمان أن الزمالك كان يستحق احتساب ركلتي جزاء لصالح شيكوبانزا، وذلك خلال رده على سؤال الإعلامي مهيب عبد الهادي بشأن رأيه في الحالات الجدلية.

وعندما سأله مهيب عبد الهادي عما إذا كان يرى أن المباراة كان من الممكن أن تنتهي بالتعادل 2-2، وجّه السؤال إلى بدر رجب، الذي رفض احتساب ركلتي الجزاء، قائلًا إنه لا يرى في أي منهما ما يستدعي احتساب ركلة جزاء.

ورد سليمان على بدر رجب بحدة، قائلًا: «وإنتوا الهدفين ولا فيهم ريحة حاجة.. أنت هتفضل تقول أي كلام وخلاص»، في إشارة إلى اعتراضه على تقييمه للحالات التحكيمية.

إكرامي ينتقد تصريحات عصام عبد الفتاح بشأن التحكيم

من جانبه، علّق إكرامي على الجدل التحكيمي، متسائلًا عن مدى اتساق معايير احتساب الأخطاء التحكيمية بين المسابقات المختلفة، مؤكدًا أن أخطاء التحكيم يجب أن تخضع لمعايير واضحة.

وانتقد إكرامي تصريحات عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، بشأن إمكانية احتساب إحدى الحالات ركلة جزاء وفقًا لمعايير الدوري المصري، وعدم احتسابها في الخارج، معتبرًا أن هذا التصريح لم يكن مناسبًا.

واختتم إكرامي حديثه بالتساؤل عن دلالة هذه التصريحات، قائلًا: «الكلام ده يتفسر بأنه تشكيك في التحكيم في مصر ولا بره؟ أنا مش عارف»، في ظل استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة القمة.

إدارة نادي الزمالك الأهلي الحكم السلوفيني الاتحاد المصري لكرة الزمالك شيكوبانزا

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