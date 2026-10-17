الحقيقة الكاملة في صفقة محمود ممدوح.. لماذا لم يتحرك الأهلي لضم هداف الدوري حتى الآن؟

عاد اسم محمود ممدوح مهاجم مودرن سبورت وهداف الدوري خلال الموسم الحالي إلى دائرة الترشيحات المرتبطة بالنادي الأهلي مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية في ظل متابعة القلعة الحمراء لعدد من العناصر المميزة في المسابقة المحلية تمهيدًا لتحديد احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ورغم تزايد الحديث عن إمكانية تحرك الأهلي للتعاقد مع المهاجم الشاب فإن الصورة داخل النادي تبدو مختلفة عن الأنباء المتداولة بشأن دخول الصفقة مرحلة المفاوضات؛ إذ لا يزال اللاعب ضمن قائمة الأسماء التي تخضع للمتابعة والتقييم من دون بدء اتصالات رسمية مع إدارة مودرن سبورت أو اللاعب نفسه.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن محمود ممدوح يحظى باهتمام النادي منذ فترة وتحديدًا منذ أن كان لاعبًا في صفوف حرس الحدود لكنه شدد على أن هذا الاهتمام لم يتحول حتى الآن إلى تحرك رسمي من أجل حسم الصفقة.

من المتابعة إلى المفاوضات.. أين تقف صفقة محمود ممدوح؟

تتمثل الحقيقة الأبرز في ملف محمود ممدوح في وجود اهتمام فني بقدراته مقابل غياب الخطوات العملية التي يمكن اعتبارها بداية لمفاوضات ضمه خلال يناير المقبل.

وبحسب المصدر لم يتواصل الأهلي مع إدارة مودرن سبورت للاستفسار عن الشروط المالية المطلوبة للاستغناء عن اللاعب كما لم تبدأ مناقشات مباشرة مع المهاجم بشأن إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء.

ويعني ذلك أن وضع ممدوح ضمن حسابات الأهلي لا يمثل اتفاقًا مبدئيًا على ضمه ولا يعكس حسم الإدارة موقفها من الصفقة وإنما يأتي في إطار عملية رصد اللاعبين الذين يمكن أن يمثلوا خيارات متاحة أمام الفريق مستقبلًا.

وتعتمد أندية القمة عادةً على متابعة أكثر من لاعب في المركز الواحد قبل اختيار الأسماء التي تتناسب مع احتياجاتها الفنية والمالية وهو ما يجعل وجود لاعب ضمن قائمة الترشيحات مرحلة أولية لا تضمن انتقاله إلى مرحلة التفاوض.

وبالنسبة إلى الأهلي فإن الخطوة التالية لا ترتبط فقط بإمكانات محمود ممدوح أو أرقامه في الدوري وإنما تتوقف على تحديد ما إذا كان الفريق يحتاج بالفعل إلى إضافة مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

لماذا يراقب الأهلي هداف الدوري ؟

يمثل تألق محمود ممدوح في الدوري أحد الأسباب التي جعلت اسمه حاضرًا ضمن الأسماء التي يتابعها الأهلي خصوصًا مع قدرته على لفت الأنظار خلال الموسم الحالي وتصدره قائمة الهدافين وفقًا للمعطيات الواردة بشأنه.

لكن اهتمام الأهلي بالمهاجم لا يرتبط بالضرورة بالتحرك الفوري للتعاقد معه إذ سبق للنادي متابعة اللاعب خلال تجربته مع حرس الحدود ما يشير إلى أن اسمه ليس وليد الفترة الحالية أو مجرد رد فعل على تألقه الأخير.

وتمنح متابعة اللاعب على مدار فترة زمنية أطول لجنة الاستكشاف فرصة لتقييم تطوره ومستواه بدلًا من اتخاذ قرار سريع اعتمادًا على فترة تألق قصيرة أو أرقام تهديفية منفردة.

ومع ذلك فإن الانتقال من مرحلة المتابعة إلى التعاقد يتطلب تقييمًا أكثر شمولًا يشمل مدى ملاءمة اللاعب لطريقة لعب الأهلي وقدرته على التعامل مع الضغوط ومدى احتياج الفريق إلى خصائصه الفنية فضلًا عن الشروط المالية المحتملة للصفقة.

وبالتالي فإن تصدر ممدوح قائمة الهدافين يمنحه حضورًا أكبر في سوق الانتقالات لكنه لا يكفي وحده لضمان انتقاله إلى الأهلي الذي يضع احتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني في مقدمة محددات قراراته.

الحسين عموتة.. صاحب الكلمة الحاسمة في الصفقة

يبقى موقف المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي أحد أهم العوامل التي ستحدد مصير اهتمام النادي بمحمود ممدوح في ظل ارتباط أي تحرك رسمي بمدى اقتناع الجهاز الفني بضرورة تدعيم مركز رأس الحربة.

وتخضع الصفقات المحتملة داخل الأهلي لتقييم مشترك بين الاحتياجات الفنية وتقارير إدارة الاستكشاف قبل اتخاذ قرار الدخول في مفاوضات مع أي لاعب.

وفي حالة ممدوح فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بقدرته على تسجيل الأهداف وإنما بمدى احتياج الفريق إلى مهاجم جديد وطبيعة الدور الذي يمكن أن يؤديه ضمن المنظومة الحالية.

وقد يكون استمرار اللاعب تحت المتابعة مرتبطًا برغبة الأهلي في الاحتفاظ بأكثر من خيار تحسبًا لتغير احتياجات الفريق لكن لا توجد حتى الآن مؤشرات مؤكدة على اتخاذ قرار نهائي بشأن ضمه في يناير.

ومن هنا تبدو رؤية عموتة عنصرًا حاسمًا في نقل الملف إلى مرحلة أكثر جدية سواء بالموافقة على فتح باب المفاوضات أو الاكتفاء بمتابعة اللاعب دون اتخاذ خطوات إضافية.

خريطة هجوم الأهلي.. هل توجد حاجة إلى مهاجم جديد؟

يأتي الاهتمام بمحمود ممدوح في وقت يمتلك فيه الأهلي مجموعة من الخيارات الهجومية تضم المغربي سفيان بن جديدة والجزائري منصف بقرار وأقطاي عبد الله إلى جانب المهاجم الصاعد محمد رأفت.

ويفرض وجود هذه الأسماء على الجهاز الفني تقييم الوضع الحالي لخط الهجوم قبل اتخاذ قرار بإضافة عنصر جديد خصوصًا أن التعاقد مع مهاجم إضافي يحتاج إلى تحديد الدور المنتظر منه ومدى قدرته على تقديم إضافة واضحة مقارنة بالخيارات الموجودة.

ولا يعني وجود أكثر من مهاجم داخل القائمة أن الأهلي لا يحتاج إلى تدعيم هذا المركز كما لا يعني تألق لاعب في الدوري المصري أن التعاقد معه يمثل أولوية تلقائية؛ فالحسم يتطلب مقارنة الخيارات المتاحة وتحديد الاحتياجات الفعلية للفريق.

ويحتاج الأهلي كذلك إلى مراعاة التوازن داخل القائمة بحيث لا يكون التعاقد الجديد مجرد إضافة عددية بل خطوة تستهدف معالجة احتياج فني محدد سواء من حيث الخصائص الهجومية أو المنافسة على المشاركة أو منح الجهاز الفني حلولًا مختلفة خلال الموسم.