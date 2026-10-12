هاتريك محمود ممدوح يقود مودرن سبورت لتخطي الشرقية إنبي في الدوري

حقق فريق مودرن سبورت انتصارًا مثيرًا على حساب الشرقية إنبي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما تألق محمود ممدوح وسجل ثلاثية فريقه كاملة.

هاتريك محمود ممدوح يقود مودرن سبورت لتخطي الشرقية إنبي

وبدأت الإثارة مبكرًا، بعدما افتتح حامد عبد الله التسجيل لصالح الشرقية إنبي في الدقيقة 18، قبل أن يرد محمود ممدوح سريعًا بإحراز هدف التعادل لمودرن سبورت في الدقيقة 21، ثم عاد اللاعب نفسه ليمنح فريقه التقدم بالهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط.

وواصلت المباراة إثارتها في الشوط الأول، بعدما تمكن عماد ميهوب من تسجيل هدف التعادل للشرقية إنبي في الدقيقة 36، لكن محمود ممدوح رفض خروج فريقه متعادلًا، ونجح في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 42، ليكمل الهاتريك الأول له خلال اللقاء، وأول ثلاثية في النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز.

وفي الشوط الثاني، حاول الفريقان تغيير النتيجة من خلال التعديلات الفنية وإجراء عدد من التبديلات، إلا أن محاولاتهما لم تسفر عن أهداف جديدة، لتنتهي المواجهة بفوز مودرن سبورت بنتيجة 3-2، وحصده ثلاث نقاط ثمينة في مشواره بالمسابقة.

وبهذا الانتصار، رفع مودرن سبورت رصيده إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الشرقية إنبي عند 4 نقاط، في المركز السادس عشر.

وتلقى الشرقية إنبي خسارته الرابعة في المسابقة هذا الموسم، بعدما سبق له السقوط أمام الأهلي ووادي دجلة وبيراميدز، مقابل تحقيق فوز وحيد على زد في الجولة الرابعة، والتعادل أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة.

في المقابل، حقق مودرن سبورت انتصاره الرابع في الدوري، بعدما سبق له الفوز على بترول أسيوط ووادي دجلة وغزل المحلة، فيما خسر أمام سيراميكا كليوباترا، وتعادل مع الجونة، ليواصل نتائجه الإيجابية ويقترب من المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.