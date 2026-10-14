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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يراقب محمود ممدوح.. ويترقب موقف أكرم توفيق والشحات

حسام حسن
حسام حسن
عبدالله هشام

أكد الإعلامي خالد الغندور أن محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، دخل حسابات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال الفترة الحالية، بعد متابعة الجهاز الفني لمستوى اللاعب تمهيدا لإمكانية ضمه إلى المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، إن حسام حسن يراقب موقف أكرم توفيق وحسين الشحات، لاعبي الأهلي، حيث يمكن أن يعودا إلى حسابات المنتخب حال مشاركتهما بانتظام مع الفريق الأحمر خلال المباريات المقبلة.

وأضاف: “الأمر نفسه ينطبق على محمود صلاح، الذي قد يدخل حسابات الجهاز الفني للمنتخب حال مشاركته مع الأهلي بصورة مستمرة خلال الفترة المقبلة”.

وتابع: “فيما يخص توفيق محمد، لاعب مركز الظهير الأيسر، لن يحكم الجهاز الفني على مستواه من مباراة واحدة، لكنه سيواصل متابعته خلال المباريات المقبلة، قبل تحديد موقفه من الانضمام إلى معسكر المنتخب المقبل”.

محمود ممدوح مودرن سبورت حسام حسن منتخب مصر الأهلي

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