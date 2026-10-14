صفقة محتملة في يناير.. هل يتحرك الأهلي لضم محمود ممدوح؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، عن تردد اسم محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت وهداف الدوري المصري برصيد 6 أهداف، ضمن الأسماء المرتبطة بانتقالات النادي الأهلي.

وأوضح شوقي أن الحديث عن صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى عدم وجود معلومات مؤكدة أو تطورات واضحة بشأن تحرك النادي للتعاقد مع اللاعب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى أوغندا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للمباراة التي يسعى خلالها الفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل مواجهة العودة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري، في إطار سعي الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على اللقب القاري.