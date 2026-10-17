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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف تقا: الشعباني أفضل مدرب تونسي حاليًا.. والجميع كان يتمنى استمرار معلول في الأهلي

تقا
تقا
ياسمين تيسير

قال التونسي سيف تقا لاعب نادي وادي دجلة الحالي والإفريقي التونسي السابق، إن معين الشعباني هو أفضل مدرب تونسي موجود حاليًا على الساحة الإفريقية، يمتلك إنجازات كلاعب ومدرب، مضيفًا: لم نكن نرغب في تواجد صبري لاموشي مدربًا للمنتخب في كأس العالم بسبب حدوث مشاكل بينه وبين الجامعة التونسية، بجانب رغبته في تغيير 80 % من القوام الأساسي للمنتخب والذي يمتلك الخبرة وكان قادرًا على الظهور بشكل مشرف في المونديال.

وتابع "تقا"، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري أورا مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: معين الشعباني مدرب كاريزما يمتلك شخصية قوية، يفهم اللاعبين ويستطيع إخراج أفضل ما عندهم، تدربت تحت قيادته في نادي سيراميكا كليوباترا واستفدت من خبراته كثيرًا، وعندما ذهب لنهضة بركان نجح معهم وفاز ببطولات، الأهم حاليًا هو ترشح تونس لأمم إفريقيا 2027.

وأضاف لاعب الإفريقي التونسي السابق: الدوري التونسي تراجع بسبب هجرة اللاعبين للخارج بحثًا عن الأموال، وقلة قليلة تلعب في الأندية الكبيرة مثل الترجي والإفريقي، ومنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن قدم مستويات كبيرة في كأس العالم خصوصًا أمام الأرجنتين، وسعدت كثيرًا وأنا أشاهد المباراة وكأن تونس هي من تلعب، وحاليًا منتخب مصر فريق قوي جدًا كونه يمتلك نجوم عالميين بحجم محمد صلاح وعمر مرموش. 

وأردف: عودة علي معلول لمنتخب تونس مفيدة جدًا، لابد في أي فريق من تواجد نجوم كبار وكوادر بحجم معلول، لإن المنتخب يضم دومًا لاعبين جدد لابد أن يتعلموا الإلتزام والانضباط وحتى يكون دخولهم للأجواء أسرع والاستفادة منهم أكبر.

وأنهى سيف تقا حديثه: الجميع كان يتمنى استمرار علي معلول في الأهلي بسبب حبهم له، وبسبب ما قدمه من إنجازات وأرقام وبطولات على مدار سنوات، سمعنا كثيرًا عن تجديد التعاقد أو عن تواجده ككادر إداري لكن في النهاية الإدارة دومًا تعرف أين مصلحة النادي والفريق.

وادي دجله الدوري معلول

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