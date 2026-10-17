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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يرد على الجدل بشأن مركز فالفيردي: المدربون هم من يتخذون القرارات

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

دافع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، عن قراراته الفنية المتعلقة بمركز الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، مؤكدًا أن اختياراته تنطلق من رؤيته لما يخدم الفريق، وليس استجابةً للآراء الخارجية أو الاستطلاعات.

وجاءت تصريحات مورينيو خلال حديثه عن توظيف فالفيردي وأوريلين تشواميني في خط الوسط، في ظل تعدد الخيارات التكتيكية التي يمتلكها الفريق الملكي، وقدرة بعض اللاعبين على شغل أكثر من مركز داخل الملعب.

وقال مدرب ريال مدريد: "أنا هنا لأفعل ما أعتقد أنه الأفضل للفريق. أعتقد أنه سيأتي يوم يتولى فيه الذكاء الاصطناعي والاستطلاعات التي ستجريها الفرق تحديد الخيارات، ويقتصر دور المدربين على العمل الميداني، لكن حتى اليوم، لا يزال المدربون هم من يتخذون القرارات".

وأضاف: "المدرب العنيد الذي لا يتقبل الآراء ليس منفتحًا، ومع كامل الاحترام، أرى أن هناك أشخاصًا يبدون آراءهم لأنهم يحبون كرة القدم، وآخرين لأن هذا عملهم، لكن آراء هؤلاء لا تفوق تحليلي من حيث القيمة".

وتابع مورينيو موضحًا فلسفته في التعامل مع الآراء المختلفة: "المدرب العنيد هو مدرب محدود الإمكانيات، تمامًا كما أن المدرب المنفتح على الآراء ليس بالضرورة مدربًا جيدًا".

وشدد المدرب البرتغالي على أنه يستمع إلى فريق العمل الخاص به، لكنه يفضل اتخاذ قراراته بناءً على تحليله للمباريات، قائلًا: "أنا منفتح على آراء فريق العمل الخاص بي. يمكنني تغيير رأيي، لكنني قد أغيّره بناءً على تحليلي، وليس بناءً على ما يعتقده الآخرون من الخارج".

وفيما يتعلق بالخيارات التكتيكية، أشار مورينيو إلى أن طبيعة المباراة وتفاصيلها قد تفرض تغييرات في مراكز اللاعبين، موضحًا: "يمكنني اتباع توجهات مختلفة، في حديثه عن تشواميني وفالفيردي. المباراة تتضمن لحظات كثيرة وتفاصيل متعددة. أما التغييرات الخمسة، فهي عامل مهم بالنسبة للفرق التي تمتلك تشكيلات قوية".

وتعكس تصريحات مورينيو تمسكه بمنح نفسه المساحة الكاملة لاتخاذ القرارات الفنية، مع الاستفادة من آراء جهازه المعاون، في وقت يسعى فيه إلى توظيف إمكانات لاعبي ريال مدريد بأفضل صورة ممكنة خلال الموسم الحالي.

مورينيو جوزيه مورينيو فالفيردي ريال مدريد مركز فالفيردي

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