فابيو كانافارو يشيد بالأهلي: فريق كبير ويحظى بشهرة في أوروبا

أشاد فابيو كانافارو، نجم الكرة الإيطالية السابق، بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه فريق كبير يمتلك مقومات مميزة، ويحظى أيضًا بشهرة في أوروبا، وذلك بعد زيارته ملعب التتش خلال جولة كأس العالم.

وقال كانافارو، خلال تصريحات تلفزيونية: «الأهلي فريق كبير يمتلك مقومات مميزة، ويحظى أيضًا بشهرة في أوروبا».

وأضاف نجم الكرة الإيطالية السابق: «لقد أعجبني كثيرًا، خاصة أنني لمست مستوى عاليًا من الاحترافية في التدريبات عندما تواجدت في التتش خلال جولة كأس العالم».

وأبرزت تصريحات كانافارو إعجابه بمستوى الاحترافية داخل النادي الأهلي، بعدما أتيحت له الفرصة لمتابعة الأجواء داخل ملعب التتش والتعرف عن قرب على طبيعة العمل والتدريبات داخل القلعة الحمراء.

ويحظى الأهلي بمكانة بارزة على مستوى كرة القدم الإفريقية، بفضل تاريخه الحافل بالبطولات والإنجازات القارية، إلى جانب مشاركاته في المحافل الدولية، وهو ما عزز حضوره وسمعته خارج حدود القارة الإفريقية.

وتأتي إشادة كانافارو لتسلط الضوء على صورة الأهلي لدى نجوم كرة القدم العالمية، في ظل ما يمتلكه النادي من إمكانات وخبرات وتاريخ يجعله أحد أبرز الأندية في القارة الإفريقية.