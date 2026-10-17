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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسدد قيمة صفقتين لـ إنبي.. ومكافأة جديدة بسبب المنتخب

أقطاي
أقطاي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لسداد المستحقات المالية المتبقية لنادي إنبي، والخاصة بصفقتي انتقال الثنائي علي محمود وعبد الله أقطاي إلى صفوف الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.

الأهلي يسدد قيمة صفقتي علي محمود وعبد الله أقطاي لإنبي

وأكد المصدر أن الأهلي يستعد لإنهاء الإجراءات المالية المتعلقة بالصفقتين، من خلال سداد المستحقات المتفق عليها مع إدارة النادي البترولي، في إطار التزام القلعة الحمراء ببنود التعاقد المبرمة بين الطرفين.

وأضاف المصدر أن الأهلي سيحول إلى نادي إنبي، خلال الأسبوع المقبل، مبلغ مليون ونصف المليون جنيه، وذلك بسبب انضمام علي محمود إلى صفوف المنتخب الوطني، وفقًا للبنود المتفق عليها بين الناديين ضمن تفاصيل الصفقة.

وأوضح أن المبلغ يأتي في إطار الاتفاق المالي بين الأهلي وإنبي، والذي يتضمن حصول النادي البترولي على مقابل إضافي مرتبط بانضمام اللاعب إلى المنتخب الوطني، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى الاستعداد لتحويل القيمة المالية المستحقة خلال الأيام المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن العلاقة بين إدارتي الأهلي وإنبي تسير بصورة جيدة، في ظل التعاون بين الناديين في ملف انتقالات اللاعبين، مؤكدًا أن الأهلي يعمل على تسوية الالتزامات المالية الخاصة بالصفقتين وفقًا للاتفاقات المبرمة.

ويأتي تحرك الأهلي في إطار ترتيب الملفات المالية المرتبطة بتدعيم صفوف الفريق، مع استمرار متابعة تطورات اللاعبين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل سعي الجهاز الفني للاستفادة من العناصر الشابة ومنحها فرص المشاركة مع الفريق الأول.

عبدالله اقطاي الأهلي إنبي علي محمود الدوري المصري

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