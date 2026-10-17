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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سويلم يلتقي ممثلي فريق«بيبسيكو» لبحث التعاون في مجال استدامة الموارد المائية

وزير الري
وزير الري
حنان توفيق

 التقى الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثلي فريق الاستدامة بشركة «بيبسيكو» العالمية (PepsiCo) بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وفريق الشركة في مصر، بحضور مسؤولي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستعراض خارطة الطريق المقترحة للتعاون خلال الفترة المقبلة ، وذلك في إطار حرص وزارة الموارد المائية والري على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ودعم جهود تحقيق الاستدامة المائية.

وأكد الدكتور سويلم ، على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية للحفاظ على الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز القدرة على مواجهة تحديات ندرة المياه والتغيرات المناخية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وتناول اللقاء سُبل تحقيق التكامل بين أولويات الوزارة في مجال إدارة الموارد المائية ، وتوجهات الشركة نحو دعم استدامة الموارد المائية المرتبطة بالأنشطة الزراعية وسلاسل الإمداد، مع استعراض محاور التعاون المقترحة، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات قصيرة الأجل ذات أولوية يُمكن البدء فيها قريباً، إلى جانب دراسة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل تعتمد على الحلول المبتكرة في مجال المياه.

وتشمل المشروعات الاستراتيجية المقترحة مجالات إعادة استخدام المياه، وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، والشحن الاصطناعي للخزانات الجوفية، وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتطوير نظم رصد جودة المياه والملوحة، بما يدعم جهود الإدارة المستدامة للموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها.

وفي ختام اللقاء، وجّه الدكتور سويلم باستكمال الدراسات والترتيبات الفنية والمالية اللازمة، وتحديد المشروعات ذات الأولوية وآليات تنفيذها، تمهيدًا لإعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة «بيبسيكو مصر» على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه في شهر أكتوبر الجارى، بما يدعم تفعيل أطر التعاون المشترك والبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة.

الري بيبسيكو PepsiCo أوروبا

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