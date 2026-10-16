وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية لاستقبال موسم الأمطار والسيول بالشرقية

تابع وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، اليوم جاهزية المنظومة المائية لاستقبال موسم الأمطار والسيول بنطاق محافظة الشرقية.

وزار وزير الري مركز طوارئ الوادي الشرقي التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وكذا مركز طوارئ الصرف بمدينة الزقازيق، والتقى ببعض المنتفعين على ترعة أبو الأخضر.

وخلال تفقده لمركز طوارئ الوادي الشرقي، وجه الوزير بسرعة الانتهاء من عملية رفع كفاءة المباني بالمركز، ودعم إعداد العاملين بالورشة المركزية من خلال التعاقد مع عدد من العاملين السابقين الذين تم إحالتهم للتقاعد، لحين تدعيم مراكز الطوارئ والمحطات بفنيين من خريجي المدارس الفنية الجاري تأهيلهم حاليا.

والتقى الدكتور سويلم بعدد من المزارعين على ترعة أبو الأخضر؛ حيث دار نقاش حول نتائج الموسم الصيفي الماضي واستمع الوزير لبعض طلباتهم، ووجه بسرعة التعامل معها وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم، موجها أجهزة الري بالشرقية بمواصلة متابعة حالة الري، والتواصل الدائم مع المنتفعين لحسم أي شكاوى مقدمة منهم.

ووجه بالتنفيذ الفوري لأحد قرارات إزالة التعديات على ترعة الوادي الشرقي التي تم المرور عليها، حيث كان التعدي بالردم بقطاع الترعة، مما يؤثر على كفاءتها لنقل وإيصال المياه للمزارعين بالنهايات.

وشدد سويلم على صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين فقط لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، موجها بإيقاف صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمحافظة الشرقية، وذلك لحين إجراء تحقيق عاجل للتأكد من معايير وعدالة الاختيار.