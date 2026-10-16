وزير الري ونائب محافظ الشرقية يتفقدان مراكز الطوارئ بالزقازيق

أناب المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبد العزيز، نائبة المحافظ، لاستقبال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومرافقته خلال جولتة التفقدية بمركز ومدينة الزقازيق للاطمئنان على جاهزية مراكز الطوارئ والمعدات والصرف التابعة لمصلحة الكهرباء والميكانيكا، والتأكد من استعدادها للتعامل مع متطلبات موسم الشتاء، وذلك بحضور المهندس محمد قاسم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، وشعبان أبو الفتوح، رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

واستهل وزير الموارد المائية والري جولته بالمحافظة بتفقد مركز الطوارئ والمعدات(الوادي الشرقي)،وكذلك تفقد مركز طوارئ الصرف التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالزقازيق؛ للوقوف على الحالة الفنية للمعدات ومدى جاهزيتها، موجهاً بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية والتأكد من كفاءة المعدات، فضلاً عن تدعيم الورشة المركزية بالفنيين،بما يضمن سرعة التعامل مع أي طوارئ خلال موسم الشتاء.

وتوجه وزير الموارد المائية والري ونائبة المحافظ ومرافقيهم الي مصب ترعة أبو الأخضر، حيث إلتقى بعدد من المزارعين وأجري حوارا معهم حول نتائج الموسم الصيفي الماضي واستمع الي طلباتهم موجهاً بسرعة التعامل معها وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهم.

وأمر الوزير بالتنفيذ الفورى لأي قرارات إزالة صادرة لتعديات مخالفة علي ترعة الوادي الشرقي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين، لضمان وصول المياه للمزارعين بشكل آمن.

ومن جانبه، أكد محافظ الشرقية، استمرار التنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري، ودعم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الري والصرف والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، لضمان وصول مياه الري إلى الأراضي الزراعية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين.

وثمّنت نائبة المحافظ، جهود وزارة الموارد المائية والري في تطوير منظومة الري والصرف، ورفع كفاءة الترع والمصارف ومراكز الطوارئ، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان كفاءة المنظومة واستعدادها لمواجهة التحديات، بما يدعم القطاع الزراعي ويسهم في الحفاظ على الأمن الغذائي.