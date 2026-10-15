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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم 2627 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظة الشرقية تسليم 2627 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ومن جانبه أوضح الدكتورة أنجى حسن مديرة مديرية التضامن الأجتماعي بالشرقية أنه تم توزيع ٢٦٢٧ بطاقة خدمات متكاملة دفعة ٣٧ علي جميع الأدارات الأجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر أكتوبر وذلك للأشخاص المستحقين عقب توقيع الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن الوزارة أتاحت خدمة الإستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمى للوزارة والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الاجتماعية التابعة للمديرية

وأشارت وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بالشرقية إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو التعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الأجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.

الشرقية محافظة الشرقية ذوي الإعاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية الاجتماعية

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