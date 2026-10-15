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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إدارة شئون البيئة بالشرقية تنفذ حملات تفتيشية على 58 منشأة غذائية وصناعية وتحرر 125 محضراً

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية، بما يضمن التأكد من استيفاء المنشآت والعاملين بها للتراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات، ومراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية، حفاظًا على صحة المواطنين.

في هذا الإطار، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، قيام فريق عمل الإدارة، وبالتنسيق مع هيئة السلامة والصحة الغذائية ومديرية التموين ورئاسة المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ حملات تفتيشية على مدار شهر سبتمبر بمراكز (الزقازيق- ههيا – بلبيس".

وأشار إلى أنه تم التفتيش على (٨) منشآت صناعية وحرفية مقلقة للراحة (ورش إصلاح سيارات – ورش نجارة – مصانع ملابس – متاجر إكسسوارات سيارات ودهانات).

كما تم التفتيش على (٥٨ ) منشأة غذائية تشمل (سوبر ماركت – مخازن مواد غذائية – معامل ألبان – معامل مخللات )، لإحكام الرقابة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف مدير شئون البيئة أن أعمال التفتيش أسفرت عن إعدام (٢٤٧٠) كجم من المواد الغذائية التالفة لتغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتشمل (ملح – زبادي – مخللات – ألبان – لحوم – جبن – عصائر – مياه غازية – فواكه – بسكويت)، وسحب (٣) عينات غذائية بمعرفة قسم مراقبة الأغذية بإدارة الزقازيق الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فضلًا عن تحرير (١٢٥) محضرًا متنوعًا ما بين (عدم نظافة – عدم وجود سجل بيئي – عدم وجود موافقة بيئية – عدم حمل العاملين شهادات صحية – محاضر جنح صحية – محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التنبيه على المنشآت الصناعية المقلقة للراحة بإزالة أسباب المخلفات واستيفاء كافة المستندات.

الشرقية محافظ الشرقية الحملات التفتيشية والرقابية الأسواق والمحال التجارية

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