السعودية تعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن المالكي إعلانه تدمير الطائرة المسيرة، في بيان مقتضب نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية «واس»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن موقع الاعتراض الدقيق أو الجهة التي أطلقت الطائرة.

ويأتي الإعلان في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وتكرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، بالتزامن مع تطورات الأوضاع العسكرية في اليمن.

ولم يتضمن الإعلان المتاح تفاصيل بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الواقعة، كما لم تُعلن معلومات إضافية عن نوع الطائرة المسيرة أو مسارها.