ترامب: كميات كبيرة من النفط تمر عبر مضيق هرمز.. أكثر مما كانت عليه قبل الحرب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كميات كبيرة من النفط تمر عبر مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن حجم النفط الذي يجري نقله عبر الممر الملاحي الاستراتيجي تجاوز، في بعض الحالات، المستويات المسجلة قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التأكيد على استمرار تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، وسط اضطرابات أمنية وعسكرية أثرت على حركة الملاحة في المنطقة.

ويُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لصادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن العابرة له عاملًا مؤثرًا في أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

في المقابل، تشير بيانات تتبع حركة السفن إلى أن حركة العبور شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال أكتوبر الجاري، مع تصاعد الهجمات على ناقلات النفط، إذ سجلت حركة السفن انخفاضًا إلى مستويات متدنية مقارنة بالفترات السابقة للحرب، وفقًا لبيانات نقلتها وكالة رويترز عن شركة «كلبر» المتخصصة في تحليل بيانات الشحن.

وتعكس هذه التطورات التباين بين التصريحات الأمريكية بشأن استمرار تدفق النفط عبر المضيق، والمؤشرات المرتبطة بحركة السفن الفعلية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرها على أمن إمدادات الطاقة العالمية.