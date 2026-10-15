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زيلينسكي: تعطيل ستارلينك يًعرقل مهام الدفاع الجوي في أوكرانيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: تعطيل ستارلينك يًعرقل مهام الدفاع الجوي في أوكرانيا

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المشكلات التي طرأت على خدمات «ستارلينك» في أوكرانيا تعرقل العمليات العسكرية، خاصة مهام الدفاع الجوي والتصدي للطائرات المسيرة الروسية.

وأوضح “زيلينسكي” أن الطائرات المسيرة الاعتراضية تعتمد بدرجة كبيرة على الاتصال عبر شبكة الأقمار الصناعية، محذرًا من أن القيود المفروضة على الخدمة قد تمنح القوات الروسية فرصة لاستغلال الاضطرابات في الاتصالات.

وجاءت تصريحات الرئيس الأوكراني بعد ما أفاد مسئولون عسكريون أوكرانيون بحدوث قيود مفاجئة على بعض خدمات «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس»، ما أدى إلى تعطيل عدد من المهام العسكرية، وفقًا لوكالة رويترز.

وأشار مسئولون أوكرانيون إلى أن القيود شملت إيقاف عمل بعض المحطات العسكرية عند تجاوز سرعة 160 كيلومترًا في الساعة، الأمر الذي أثر على قدرة الطائرات المسيرة على الحفاظ على الاتصال والتحكم أثناء الطيران، بما في ذلك المهام الدفاعية والهجومية.

وأكدت كييف أن قواتها لم تتلق إخطارًا مسبقًا بهذه القيود، موضحة أنها تجري اتصالات مع الشركة والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لفهم أسبابها ومعالجة تداعياتها.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بشأن الدعم الأمريكي لأوكرانيا، في وقت تتواصل فيه الهجمات الروسية على المدن والبنية التحتية للطاقة، ما يزيد من أهمية أنظمة الاتصالات والإنذار المبكر في تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا ستارلينك المسيرة الروسية

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