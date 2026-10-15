استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف ونيران الاحتلال بقطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، بينهم سيدة، مساء الأربعاء، جراء قصف ونيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 5.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مركبة في شارع الحية ببلدة القرارة شمال مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واستشهاد أحمد رجاء الشاعر وباسل نبيل قشطة، اللذين كانا بداخلها، وإصابة سيدة.

وأضافت الوكالة أن المصابين نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

وكان الفلسطيني صدام رامي الزعانين قد استشهد، وأصيب آخرون، بنيران قوات الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي السياق، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، المتمركزة جنوب خان يونس، المناطق الغربية من مدينة رفح جنوب القطاع، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف في مناطق شرق مدينة غزة وخان يونس.