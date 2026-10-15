قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الصلاة بالنقاب صحيحة أم يجب على المرأة خلعه قبل أدائها؟.. الإفتاء تحسم الجدل
«الأرصاد» تحذر من اضطراب الملاحة بالمتوسط وأمطار ورعد حتى 20 أكتوبر
روسيا: قرار منح بشار الأسد اللجوء «نهائي».. ودمشق تدرك موقف موسكو
رباعية باريس وسداسية أستون فيلا.. نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا
مسئول أمريكي: إدارة ترامب لا علاقة لها بالقيود المفروضة على «ستارلينك» في أوكرانيا
الأرصاد تحذر من أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة اليوم الخميس.. واضطراب الملاحة البحرية
زيلينسكي: تعطيل ستارلينك يًعرقل مهام الدفاع الجوي في أوكرانيا
قمة الحوار الاجتماعي ببروكسل تبحث تعزيز التنافسية الأوروبية وتوفير فرص العمل داخل دول الاتحاد الأوروبي
تجديد رخصة القيادة 2026 بعد خفض الرسوم.. التكلفة والأوراق
ما حكم شراء وتجهيز المقابر بنية الوقف واعتبارها صدقة جارية؟.. الإفتاء تجيب
نتنياهو: سقوط النظام الإيراني حتمي.. وترامب يدرك حجم تهديده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: سقوط النظام الإيراني حتمي.. وترامب يدرك حجم تهديده

ترامب - نتنياهو
ترامب - نتنياهو
القسم الخارجي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سقوط النظام الإيراني «أمر لا بد منه»، لكنه استبعد حدوث ذلك قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك التهديد الذي تمثله القيادة الإيرانية.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة إعلامية، أن إسقاط النظام الإيراني ليس أمرًا واقعيًا قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرًا من أن بقاء القيادة الحالية في السلطة يعني استمرار سعيها إلى تدمير إسرائيل.

وقال إن بلاده ستواصل العمل من أجل إسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن المواجهة معه تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكدًا أنها جيدة وأن التواصل بينهما مستمر.

وأضاف أنه لا يكشف عادة عن تفاصيل المحادثات الخاصة، لكنه شدد على أن ترامب يدرك طبيعة التهديد الذي يشكله النظام الإيراني، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن الملف الإيراني. 

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إنه لا يؤيد توجيه ضربة استباقية إلى إيران قبل انتخابات الكنيست، معتبرًا أن الدخول في مواجهة عسكرية خلال هذه المرحلة ليس مناسبًا لإسرائيل. وجاءت تصريحاته ردًا على تساؤلات بشأن احتمال شن هجوم جديد على طهران، وعلى اتهامات وجهها خصومه السياسيون إليه بالسعي إلى تصعيد عسكري قبل الانتخابات.

وأضاف نتنياهو أنه يخشى أن يتحمل المسؤولية السياسية عن أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل، حتى إذا لم تكن بلاده هي من بادرت بالتصعيد، لكنه جدد تحذيره لطهران والجماعات المتحالفة معها من شن أي هجمات، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم.

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل إضافية بشأن احتمال تنفيذ ضربة استباقية بعد الانتخابات، كما امتنع عن الخوض في تفاصيل محادثاته الأخيرة مع واشنطن حول إيران، وفقًا لوكالة رويترز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، وتبادل التحذيرات بشأن احتمالات التصعيد، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، التي يسبقها جدل سياسي حول إدارة الملف الأمني والعلاقة مع الولايات المتحدة. 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقوط النظام الإيراني انتخابات الكنيست ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

الجو هيقلب.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وأمطار تضرب القاهرة والمحافظات

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي داخل مدرسته في بورسعيد؟

حافظ للقرآن وبدأ يومه بصلاة الفجر.. ماذا حدث للطالب آدم الأحمدي قبل وفاته داخل مدرسته في بورسعيد؟

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. الإستعانة بمعلمي الحصة لتدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي والدين بالمدارس

أسعار الوقود

مصادر: تثبيت أسعار الوقود والمواد البترولية حتى نهاية ديسمبر 2026

ترشيحاتنا

لافروف ووانج يي

لافروف ووانج يي يبحثان العلاقات مع واشنطن وأزمتي أوكرانيا وإيران

زير دفاع لبناني و

وزير الدفاع اللبناني: تمديد ولاية اليونيفيل ضروري لتجنب الفراغ الأمني في جنوب لبنان

لبيا

ليبيا أمام مجلس الأمن: النفط ليس ورقة مساومة.. والانتخابات يجب أن تكون نتاج عملية وطنية شاملة

بالصور

بعد أزمتها الصحية الأخيرة.. أول ظهور لـ منة شلبي من برلين

من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة
من برلين.. أول ظهور لمنة شلبي بعد أزمتها الصحية الأخيرة

هتخلص في 10 دقايق.. 5 أكلات سريعة التحضير للغداء والعشاء

اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق
اكلات سريعة التحضير في 10 دقائق

بذور الشيا.. فوائد لصحة القلب والأمعاء تساعد على الشعور بالشبع

بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع
بذور الشيا..فوائد لصحة القلب والإمعاء تساعد على الشعور بالشبع

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد