نتنياهو: سقوط النظام الإيراني حتمي.. وترامب يدرك حجم تهديده

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن سقوط النظام الإيراني «أمر لا بد منه»، لكنه استبعد حدوث ذلك قبل انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر الجاري، مؤكدًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك التهديد الذي تمثله القيادة الإيرانية.

وأوضح نتنياهو، في مقابلة إعلامية، أن إسقاط النظام الإيراني ليس أمرًا واقعيًا قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، محذرًا من أن بقاء القيادة الحالية في السلطة يعني استمرار سعيها إلى تدمير إسرائيل.

وقال إن بلاده ستواصل العمل من أجل إسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن المواجهة معه تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل.

وتطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى علاقته بالرئيس الأمريكي، مؤكدًا أنها جيدة وأن التواصل بينهما مستمر.

وأضاف أنه لا يكشف عادة عن تفاصيل المحادثات الخاصة، لكنه شدد على أن ترامب يدرك طبيعة التهديد الذي يشكله النظام الإيراني، في إشارة إلى استمرار التنسيق بين الجانبين بشأن الملف الإيراني.

وفي سياق متصل، قال نتنياهو إنه لا يؤيد توجيه ضربة استباقية إلى إيران قبل انتخابات الكنيست، معتبرًا أن الدخول في مواجهة عسكرية خلال هذه المرحلة ليس مناسبًا لإسرائيل. وجاءت تصريحاته ردًا على تساؤلات بشأن احتمال شن هجوم جديد على طهران، وعلى اتهامات وجهها خصومه السياسيون إليه بالسعي إلى تصعيد عسكري قبل الانتخابات.

وأضاف نتنياهو أنه يخشى أن يتحمل المسؤولية السياسية عن أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل، حتى إذا لم تكن بلاده هي من بادرت بالتصعيد، لكنه جدد تحذيره لطهران والجماعات المتحالفة معها من شن أي هجمات، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بقوة إذا تعرضت لهجوم.

ولم يقدم نتنياهو تفاصيل إضافية بشأن احتمال تنفيذ ضربة استباقية بعد الانتخابات، كما امتنع عن الخوض في تفاصيل محادثاته الأخيرة مع واشنطن حول إيران، وفقًا لوكالة رويترز.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران، وتبادل التحذيرات بشأن احتمالات التصعيد، بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية، التي يسبقها جدل سياسي حول إدارة الملف الأمني والعلاقة مع الولايات المتحدة.