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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لافروف ووانج يي يبحثان العلاقات مع واشنطن وأزمتي أوكرانيا وإيران

لافروف ووانج يي
لافروف ووانج يي
أ ش أ

 بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي، اليوم الأربعاء، العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتطورات الأزمة الأوكرانية والأوضاع المحيطة بإيران.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - عقب المباحثات - أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة، والأوضاع المرتبطة بالأزمتين الأوكرانية والإيرانية.

وأعرب الوزيران عن تقديرهما لوتيرة تطور الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين، وذلك في سياق مرور 25 عامًا على معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، التي تحل ذكراها هذا العام. وفق وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وذكر البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن قضايا الحوار السياسي الثنائي، مع التركيز على تنفيذ الاتفاقات التي توصلت إليها قيادتا البلدين، والاستعداد لسلسلة من الفعاليات المقبلة على مستوى قيادتي روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

وكان لافروف قد وصل - في وقت سابق  - إلى أذربيجان، للمشاركة  الخميس في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا".

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الصيني - خلال مباحثاته مع نظيره الروسي في أذربيجان - أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين دول المنطقة، قائلا إن "القارة الأوراسية تضم مساحات شاسعة وحضارات متنوعة، وفي ظل التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، يتعين على دول المنطقة تعميق التضامن والتعاون والعمل يدا بيد".

وأشار وانج يي إلى أهمية الاجتماع المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، مؤكدًا أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة لتنمية المنطقة.

وقال وزير الخارجية الصيني إن قمة قادة (أبيك) ستعقد الشهر المقبل في مدينة شنتشن الصينية، مضيفا أن بلاده ترحب بالحوار مع الرئيس الروسي، وأن اللقاء سيتيح للجانبين فرصة تبادل وجهات النظر مباشرة، بما يخدم تنمية منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من جانبه، قال لافروف إن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 25% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، معربا عن ثقته بأن التبادل التجاري بين البلدين سيحقق رقما قياسيا جديدا هذا العام، ومشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بينهما يشهد تطورا إيجابيا.

وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني الولايات المتحدة الأمريكية

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